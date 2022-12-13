أمطار غزيرة وحرارة مرتفعة خلال فصل الشتاء

ستشهد، جميع أنحاء التراب الوطني خلال فصل الشتاء، تساقط أمطار معتدلة إلى غزيرة. كما تبين التوقعات الموسمية للديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن شتاء هذا العام قد يشهد فترات من الأمطار الغزيرة.

وأكد مدير استغلال الأرصاد الجوية والمناخ بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن “توقعات درجات الحرارة ستكون معتدلة إلى مرتفعة عن المعدل الفصلي”. “وهذا في جميع أنحاء الجزائر بنسبة احتمال تقدر بـ90 بالمائة ويتوقع بالتالي موسما أكثر حرا من المعدل الفصلي المسجل”. “خلال فصل الشتاء الممتد من ديسمبر 2022 إلى فبراير/فيفري 2023”.

في حين، أشار صالح صحابي عابد، إلى أن الأمطار سيكون خلال فصل الشتاء من “معتدلة إلى غزيرة”. “بنسب احتمال تقدر بـ80 بالمائة، خاصة في أنحاء شمال الوطن من الساحل إلى منطقة الهضاب العليا”. وبالنسبة “للمناطق الأخرى، من المتوقع أن يكون إجمالي تساقط الأمطار (ديسمبر ويناير وفبراير) من معتدل إلى منخفض عن المعدل الفصلي”.

وبالمقابل، توقع الديوان، “أن يكون فصل شتاء ممطر في شمال البلاد”، وهذا اعتمادا على التوقعات الموسمية المتفق عليها لفصل الشتاء الشمالي (ديسمبر-يناير/جانفي-فبراير2022-2023) على المنطقة العربية. والصادرة خلال الدورة العاشرة للمنتدى العربي للتوقعات المناخية (ArabCOF-10) بالتنسيق مع الدورة الـ18 لمنتدى التوقعات المناخية لشمال أفريقيا (PRESANORD-18). والدورة الـ7 لمنتدى التوقعات المناخية لمجلس التعاون الخليجي (GCCCOF-7).

و حسب صحابي، وهو أيضا خبير في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، “قد يشهد شتاء هذا العام فترات من الأمطار الغزيرة”. “تكون قصيرة مع تسجيل كميات هائلة من الأمطار المحلية التي من المحتمل أن تسبب فيضانات”. داعيا في هذا الغرض “السكان والسلطات المحلية إلى ايلاء المزيد من الاهتمام للتحذيرات والنشريات الصادرة عن الديوان الوطني للأرصاد الجوية”.

وأشار الى أن “الدراسات التي أجريت تظهر أن سيناريوهات المناخ المستقبلية تتوقع أحيانا هطول أمطار غزيرة قصيرة المدة”. و”أحيانا فترات من الجفاف لفترات طويلة”.