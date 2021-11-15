قناة النهار أمطار غزيرة ورطوبة عالية مرتقبة يوم غد خلال لقاء الخضر بقلم قناة النهار نشر في 15 نوفمبر 2021 - 14:16 صورة مركبة شارك غرِّد 469 0 أمطار غزيرة ورطوبة عالية مرتقبة يوم غد خلال لقاء الخضر طالع أيضا: هذه مخلفات التقلبات الجوية بالعاصمة وبومرداس رابط دائم : https://nhar.tv/0QwSG اقرأ أيضا لعمامرة : بكل مسؤولية نحن معنيين كأي معني بالتطور الوطني قناة النهار 09 نوفمبر أمطار رعدية غزيرة تتعدى 100 ملم وثلوج على هذه الولايات الوطني 14 نوفمبر هذا ما قاله لعمامرة عن الجزائرية الوحيدة التي اشتغلت في عملية السلام بالأمم المتحدة الوطني 03 نوفمبر الشيخ النوي: محطات جديدة لتحلية المياه بأيادي وإطارات جزائرية.. كي نحابوا نخدموا ننجحوا قناة النهار 28 أكتوبر بلماضي يوجه رسالة لمنتخب المغرب الرياضة 07 نوفمبر المنتخب الوطني يحل بأرض الوطن بعد الفوز أمام جيبوتي في مصر قناة النهار 13 نوفمبر بلماضي.. أرضية تشاكر بحال أفضل مما كانت عليه الرياضة 15 نوفمبر ألو فارس / وصفة رائعة لتحضير حساء وخبز في المقلة .. مع حلوى بالعسل قناة النهار 31 أكتوبر دلال خير: أب يحتـ.رق ألما على إبنه المريض.. يجوب المستشفيات والأطباء بحثا عن أمل في العلاج قناة النهار 29 أكتوبر إبني له مشكل في المستوى الدراسي .. قليل التركيز وكثير الحركة ماذا أفعل معه؟ قناة النهار 31 أكتوبر