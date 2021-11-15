إعــــلانات
قناة النهار

أمطار غزيرة ورطوبة عالية مرتقبة يوم غد خلال لقاء الخضر

بقلم قناة النهار
أمطار غزيرة ورطوبة عالية مرتقبة يوم غد خلال لقاء الخضر
صورة مركبة
  • 469
  • 0

أمطار غزيرة ورطوبة عالية مرتقبة يوم غد خلال لقاء الخضر

طالع أيضا:

هذه مخلفات التقلبات الجوية بالعاصمة وبومرداس

رابط دائم : https://nhar.tv/0QwSG
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر