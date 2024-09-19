أمطار غزيرة ورعود بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط أمطار رعدية غزيرة على العديد من ولايات الوطن

وحسب تنبيه الأرصاد الجوية، فإن الأمطار تخص الولايات الداخلية والغربية من الساعة السادية إلى غاية منتصف الليل

أما الولايان ت معنية فهي كل من تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، بسكرة، المغير، أولاد جلال، تقرت، الوادي، المسيلة، الجلفة، غرداية، البيض، الأغواط، سيدي بلعباس، تلمسان، عين تموشنت، وهران.

كما ستشهد بعض المناطق الشمالية كالعاصمة وضواحيها والعديد من الولايات الغربية والداخلية، تشكل رعود

توقعات الطقس

في المناطق الغربية والوسطى، ستكون أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة مع تساقط زخات مطرية، ورعدية أحيانا، خاصة على المناطق الداخلية والهضاب العليا، لتتحسن الأجواء خلال الظهيرة على المناطق الغربية، ثم خلال الليل على المناطق الوسطى.

أما المناطق الشرقية، فستشهد أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة محملة بزخات مطرية رعدية، تكون أحيانا مرفوقة بتساقط لحبات البرد، وهذا بداية من الظهيرة.

هذه الأمطار تكون غزيرة محليا على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.

وفيما يخص المناطق الجنوبية، ستكون الأجواء مغشاة غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا جنوب الصحراء الشرقية، مع تشكل بعض الخلايا الرعدية المنعزلة أواخر الظهيرة، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط بعض الزخات المطرية المحلية.

أجواء من مغشاة إلى غائمة على الجنوب الغربي للوطن، مع تساقط بعض الأمطار المحلية، لتتحسن الأجواء على شمال الصحراء خلال الليل.

أجواء من صافية إلى مغشاة جزئيا على باقي المناطق الجنوبية.