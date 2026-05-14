أمطار غزيرة ورعود على هذه الولايات اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود على الولايات الداخلية للوطن اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، اولاد جلال، المغير. المسيلة، غرداية، الجلفة، تيارت، الاغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، البيض، النعامة، بشار ،بني عباس.

كما أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية مرفوقة بزوابع رملية وتطاير للرمال على الولايات الداخلية للوطن.

وحذرت ذات المصالح في تنبيه لها من هبوب رياح قوية وزوابع رملية على ولايات الوادي، تقرت، ورقلة، المنيعة، تيميمون، أدرار.

