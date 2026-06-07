أمطار غزيرة ورعود على هذه الولايات غدا!

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعود على الولايات الداخلية والشرقية وحتى شمال الصحراء غدا الإثنين.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة ورعود على ولايات قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، قالمة، سوق أهراس. تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، إليزي، تمنراست، جانت، عين صالح، عين قزام وبرج باجي مختار.

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