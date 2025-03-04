أمطار غزيرة ورعود على 13 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار ورعود على الولايات الغربية والداخلية والوسطى اليوم الثلاثاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار على ولايات المدية، الجلفة، تيسمسيلت، الأغواط، تيارت، معسكر.

بالإضافة كذلك إلى تشكل رعود على ولايات المدية، الجلفة، الأغواط، تيسمسيلت، تيارت، معسكر، سيدي بلعباس. تلمسان، سعيدة، النعامة، البيض، بشار، بني عباس.

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