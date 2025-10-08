أمطار غزيرة ورعود على 15 ولاية غدا الخميس!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة وتشكل رعود على الولايات الداخلية للوطن غدا الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة على ولايات المدية، الجلفة، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، تمنراست.

كما حذرت من تشكل رعود قوية ومنعزلة على ولايات عين الدفلى، المدية، الشلف، مستغانم، غليزان، معسكر، الجلفة، تيسمسيلت. تيارت، سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، الأغواط، البيض، تمنراست.



