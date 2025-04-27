أمطار غزيرة ورعود على 16 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة وتشكل رعود قوية على الولايات الشرقية والداخلية الوسطى نهار اليوم الأحد.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات جيجل، سطيف، بجاية، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة. ميلة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة.

كما نبهت ذات المصالح من تشكل رعود قوية على ولايات سكيكدة، جيجل، سطيف، برج بوعريريج، بجاية، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة.

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