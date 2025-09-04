أمطار غزيرة ورعود على 16 ولاية اليوم!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة ورعود على الولايات الغربية و الداخلية الشرقية اليوم الخميس.

.وفي تنبيه لها حذرت من تساقط أمطار على ولايات خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، الأغواط، الجلفة، تمنراست، برج باجي مختار، عين قزام.

كما ستخص الرعود ولايات خنشلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، الأغواط، الجلفة، تمنراست، برج باجي مختار، عين قزام، تبسة، بسكرة، باتنة، أولاد جلال، المدية، جانت

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، عن هبوب رياح قوية وتشكل زوابع رملية على ولايتي برج باجي مختار، عين قزام.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور