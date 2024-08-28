أمطار غزيرة ورعود على 16 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه للأرصاد الجوية يتوقع تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا. بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة ليلا.

وسيخص تساقط الأمطار ولايات سوق أهراس، الأغواط، المسيلة، تيارت، ميلة، تيسمسيلت، أم البواقي، تبسة، باتنة، سطيف، الجلفة، قسنطينة، خنشلة، تمنراست، برج باجي مختار، إن قزام.

وتسببت الأمطار التي شهذتها بعض ولايات الوطن، فيضانات عارمة، أين أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة، مساء الثلاثاء، تسجيل مفقودين اثنين إثر الفيضانات التي شهدتها بئر العاتر.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الطفلين المفقودين يقطنان بحي السوق بمدينة بئر العاتر.

وقد انطلقت عملية البحث عنهما على الساعة 20 سا و30 دقيقة ليلا، تحت إشراف والي ولاية تبسة ومدير الحماية المدنية. يضيف المصدر نفسه.

وتم تسخير 4 وحدات ثانوية للحماية المدنية للبحث عن الطفلين.

كما تم تسخير الفرقة السينوتقنية (الكلاب المدربة) بالإضافة إلى الرتل المتحرك بتعداد قدر بـ65 عونا بمختلف الرتب.

وتمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر، من إنقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين بمجرى واد الخنقة. الذي شهد فيضانات، ما أدى الى ارتفاع منسوب المياه.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن 3 أشخاص كانوا عالقين داخل شاحنة، في حين اثنان كانا عالقين داخل سيارة. وقد تم إنقاذهم وإخراجهم وهم بصحة جيدة.