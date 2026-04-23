أمطار غزيرة ورعود على 18 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مع تشكل رعود على الولايات الداخلية للوطن بداية من مساء اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار رعدية على ولايات تبسة، سوق اهراس، أم البواقي، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت. سعيدة، سيدي بلعباس، النعامة، وهران، تلمسان، بشار، بني عباس، بسكرة، معسكر وأدرار.

وسيكون تساقط الأمطار بداية من الساعة الثالثة مساء إلى غاية السادسة صباحا.

