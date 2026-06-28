أمطار غزيرة ورعود على 20 ولاية غدا الإثنين!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار معتبرة محليا غدا الإثنين على الولايات الداخلية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة ورعود على ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، المسيلة، الجلفة، تيارت. الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، المدية.

كما حذرت من رياح قوية وزوابع رملية على ولايات عين صالح، أدرار، تندوف، برج باجي مختار.