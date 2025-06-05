أمطار غزيرة ورعود على 23 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برعود قوية على المناطق الداخلية والجنوبية اليوم الخميس.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار على ولايات سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف. برج بوعريريج، المدية، المنيعة، ورقلة، إليزي، تمنراست، جانت، عين قزام.

كما حذّرت من تشكل رعود قوية على ولايات قالمة، سوق أهراس، تبسة، أم البواقي، خنشلة، قسنطينة، ميلة، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، المدية، البويرة، المسيلة، الجلفة، تيارت، غرداية، المنيعة، ورقلة، إليزي، تمنراست، جانت، عين قزام.

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