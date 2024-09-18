أمطار غزيرة ورعود على 25 ولاية اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية غزيرة مع تشكل رعود على الولايات الداخلية والجنوبية للوطن اليوم الأربعاء.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة على ولايات جانت، تمنراست، إن قزام.

كما ستشهد كل من ولايات سيدي بلعباس، الوادي، إن قزام، الأغواط، غرداية، تقرت، بني عباس، المسيلة، برج باجي مختار، تيارت. تمنراست، تبسة، باتنة، تندوف، جانت، الجلفة، تلمسان، البيض، المغير، خنشلة، بسكرة، سعيدة، النعامة، اولاد جلال وبشار، رعود منعزلة.

ومن المرتقب أن يكون تساقط الأمطار بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، إلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.