أمطار غزيرة ورعود على 27 ولاية اليوم!

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار وتشكل رعود على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، المدية، تيسمسيلت، عين الدفلى، الشلف، غليزان، معسكر، تيارت سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان.

كما أعلنت عن هبوب رياح وزوابع رملية على ولايات ورقلة، المنيعة، تيميمون، البيض، بني عباس.

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