أمطار غزيرة ورعود على 32 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الشمالية للوطن طيلة نهار اليوم الخميس.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذرت من تساقط أمطار على ولايات تبسة، خنشلة، المسيلة، الجلفة، تيارت، مستغانم، غليزان، معسكر، سعيدة.

كما حذّرت من تشكل رعود على ولايات تبسة، خنشلة، المسيلة، الجلفة، تيارت، مستغانم، غليزان، معسكر، سعيدة، الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف. سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، أم البواقي، باتنة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، البليدة، المدية، عين الدفلى، تيسمسيلت.

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