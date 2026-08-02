أمطار غزيرة ورعود على 33 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة ورعود على الولايات الداخلية والجنوبية اليوم الأحد.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار على ولايات سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج، البويرة. تيزي وزو، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، المسيلة، الجلفة، المدية، تيسمسيلت، تيارت، الأغواط. بالإضافة كذلك إلى غرداية، سعيدة، البيض، بشار، إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام. جيجل، بجاية، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، بني عباس، برج باجي مختار.

كما حذّرت من موجة حر على ولايات بومرداس، الجزائر، تيبازة.

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