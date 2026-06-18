أمطار غزيرة ورعود على 37 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة ورعود اليوم الخميس على الولايات الشمالية للوطن وشمال الصحراء.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذرت من أمطار ورعود بداية من الثالثة بعد زوال اليوم الخميس إلى غاية الثالثة من صبيحة غد الجمعة. على ولايات سوق اهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، سطيف، برج بوعريريج، البويرة، البليدة.

وستتساقط الأمطار أيضا على ولايات المدية، تبسة، خنشلة، أم البواقي، باتنة، بسكرة، المسيلة، الجلفة، تيارت، أولاد جلال، الأغواط. بالإضافة كذلك إلى غرداية، المنيعة، سعيدة، البيض، تيسمسيلت، عين الدفلى، تيبازة، إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام. بومرداس، الجزائر، المغير، عين صالح.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور