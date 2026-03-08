أمطار غزيرة ورعود غدا على 20 ولاية!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية، عن تساقط أمطار غزيرة مرفوقة برعود على الولايات الوسطى والشرقية للوطن.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من أمطار ورعود على ولايات تبسة، سوق أهراس، أم البواقي، قالمة، قسنطينة، ميلة، جيجل، بجاية، سطيف. برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، عين الدفلى، المدية، البليدة، إليزي.

كما حذرت من زوابع رملية على ولايات تمنراست، عين قزام، جانت.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور