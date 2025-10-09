أمطار غزيرة ورعود على 38 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة، مع تشكل رعود على الولايات الساحلية والوسطى اليوم الخميس.

وفي تنبيه لذات المصالح حذرت من تساقط أمطار ورعود على ولايات الجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، سوق اهراس، تيبازة، تيسمسيلت، الاغواط، برج بوعريريج ، غليزان ، بجاية، المسيلة، تيارت، ميلة، تمنراست، ام البواقي، تبسة، قالمة، تيزي وزو. الشلف، باتنة، عنابة، سطيف، الجلفة، إليزي، قسنطينة، سكيكدة ، البيض، جيجل، خنشلة، عين الدفلى، المدية. الطارف، سعيدة النعامة، بومرداس، البويرة، معسكر، اولاد جلال، والبليدة.

