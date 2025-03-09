أمطار غزيرة ورعود في 11 ولاية اليوم!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار رعدية تكون أحيانا معتبرة على الولايات الغربية والوسطى وحتى الشرقية للوطن.

وفي تنبيه لذات المصالح، تؤكّد استمرار تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد. على ولايات مستغانم، غليزان، الشلف.

وفي تنبيه آخر أعلنت عن تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من الساعة التاسعة من صبيحة اليوم إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم على ولايات عين الدفلى، تيبازة، البليدة.

كما أشارت إلى تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم. على ولايات تيزي وزو، بجاية.

وفي تنبيه آخر، حذرت من تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية الساعة التاسعة من مساء اليوم. على ولايات تمنراست، جانت، برج باجي مختار

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