أمطار غزيرة ورياح تتعدى 60 كلم في هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت، من تساقط أمطار غزيرة، على المناطق الشمالية الشرقية.

وذكرت المصلحة، أن الولايات المعنية هي كل من برج بوعريرج، سطيف، قسنطينة، أم البواقي، الجلفة.

واضاف تنبيه من الديوان، باللون الأصفر، أن الأمطار مرتقبة من صبيحة اليوم، إلى غاية منتصف الليل.

وستتعدى كمية الأمطار، حسب ذات التنبيه، 20 ملم محليا.

كما نبهت الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية تتعدى 60 كلم/سا، على المناطق الشمالية والجنوبية.

وأفاد الديوان، أن الولايات المعنية هي كل من تلمسان، عين تموشنت، وهران، جيجل، بجاية، تيزي وزو.

بالإضافة إلى بومرداس، الجزائر العاصمة، تيبازة، الوادي، ورقلة، غرداية.

وستكون الرياح القوية المتوقعة، بدءا من صبيحة اليوم السبت، إلى غاية السادسة مساءً.