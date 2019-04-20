أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 90 كلم على 18 ولاية

كميات الأمطار المتساقطة ستصل إلى 30 ملم في بعض المناطق

انخفاض محسوس في درجات الحرارة على المناطق الساحلية والوسطى

حذّرت مصلحة الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة تصل كميتها 30 ملم على مستوى المناطق الغربية للوطن.

حيث تصل عدد الولايات المعنية إلى 8 ولايات، كمل حذرت مصلحة الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة.

وحسب النشرية الجوية الخاصة،فإن المناطق المعنية بتساقط للأمطار تتمثل في وهران، مستغانم، الشلف، غليزان، تسمسيلت،معسكر، سعيدة وتيارت.

كما أكدت النشرة أن الأمطار ستكون في بعض الحالات مصحوبة ببرد ورياح تتراوح بين 60 إلى 70 كلم في الساعة.

من جهة أخرى، حذرت ذات المصالح من هبوب رياح قوية تصل سرعتها إلى 90 كلم في الساعة تخص الصحراء والواحات.

حيث تتمثل للولايات المعنية في الوادي، ورڤلة، بسكرة، الجلفة، تبسة وخنشلة. وأضافت ذات النشرية، أن سرعة الرياح قد تتعدى 90 كلم في الساعة.

كما نبه الديوان، إلى هبوب رياح قوية مصحوبة بتطاير للرمال على ولايات البيض، الأغواط، غرداية، أدرار. أما بالنسبة للمناطق الساحلية والوسطى.

فتعرف درجات الحرارة انخفاضا محسوسا نظرا لقدوم كتلة هوائية باردة، حيث تصل درجات الحرارة إلى 10 درجات في المناطق الداخلية للوطن.