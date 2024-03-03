أمطار غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط امطار رعدية غزيرة، وهبوب رياح قوية وزوابع رملية في العديد من ولايات الوطن.

وحسب تنبيه من المستوى الأول، فإن استمرار تساقط الأمطار الرعدية سيكون إلى غاية منتصف نهار اليوم الأحد. في الجزائر العاصمة، تيبازة، الشلف، مستغانم، غليزان، عين الدفلى، البليدة، المدية.

كما يخص هبوب الرياح القوية كل من ولايات جيجل، بجاية، الجزائر العاصمة، البليدة، تيبازة، مستغانم، وهران، عين تيموشنت. تلمسان، معسكر، النعامة، تيسمسيلت، تيارت، البيض، الأغواط، الجلفة، المسيلة، باتنة، بسكرة، اولاد جلال، المغير. وهذا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم.