أمطار غزيرة ورياح قوية بداية من اليوم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار غزيرة، ورياح قوية، بالإضافة إلى أمواج عالية.

أما الولايات المعنية فهي كل من سيدي بلعباس، تيبازة، تيسمسيلت، غليزان، الشلف، مستغانم، عين تموشنت، تلمسان. إضافة إلى عين الدفلى، سعيدة، معسكر، وهران.

كما أشار تنبيه من المستوى الأول، إلى أن الأمطار مرتقبة بداية من أمسية اليوم، إلى غاية الثالثة من صبيحة الخميس.

وبخصوص الرياح القوية والأمواج العالية، فيتعلق الأمر بكل الشريط الساحلي. وتكون أكثر سرعة في المناطق الوسطى والشرقية. وهذا إلى غاية الثالثة صباحا من يوم الخميس.

وأفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن العديد من ولايات الوطن ستشهد أمطار رعدية غزيرة بداية من الخميس المقبل. كما أشارت النشرية الجوية اليومية لقناة النهار، إلى أن الأمطار الرعدية ستتراوح بين 30 و40 ملم محليا، وتصل إلى 50 ملم محليا.

في حين، ذكرت النماذج الرقمية ذاتها، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من سيدي بلعباس، تلمسان، معسكر، مستغانم، تيارت البليدة. إضافة إلى العاصمة، سعيدة، الشلف، البويرة، تيزي وزو، بسكرة، باتنة، سطيف، جيجل وبجاية.

وبالمقابل، سيكون الطقس بداية من اليوم الاثنين، وإلى غاية ليلة الأربعاء، مستقر على أغلب المناطق الشمالية للوطن.

أما البحر فسيكون من قليل الاضطراب إلى مضطرب، وسرعة الرياح تصل إلى 50 كلم/سا في الوسطى و60 كلم/سا في الغربية. بأمواج عالية يصل علوها إلى 3 أمتار.