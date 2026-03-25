أمطار غزيرة ورياح قوية تجتاح هذه الولايات غدا الخميس

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، تساقط أمطار رعدية معتبرة محليا وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن يوم غد الخميس.

وأفاد المصالح نفسها في تنبيه لها، أن ولايات تيارت، الأغواط، سعيدة، سيدي بلعباس، تلمسان، البيض، النعامة. تيميمون، بشار، المنيعة، عين صالح، أدرار، برج باجي مختار، إليزي، غرداية، بني عباس وتندوف ستشهد يوم غد الخميس تساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا.

ومن المرتقب كذلك هبوب رياح قوية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت.

كما ستشهد ولايات تمنراست، عين قزام وبرج باجي مختار هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

