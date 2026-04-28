أمطار غزيرة ورياح قوية عبر عدة ولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وهبوب رياح قوية عبر عدة ولايات من الوطن نهار اليوم الثلاثاء.

وأفاد تنبيه للمصالح نفسها، بتساقط أمطار رعدية بكميات معتبرة محليا اليوم على ولايات الطارف، عنابة. سكيكدة، جيجل، بجاية،سوق اهراس، قالمة، تبسة، خنشلة، باتنة، أم البواقي، قسنطينة، ميلة.

بالإضافة إلى ولايات سطيف، برج بوعريريج، البويرة، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، البليدة، المسيلة، الجلفة، أولاد جلال، المغير، تقرت، ورقلة، غرداية، الأغواط.

كذلك ولايات البيض، النعامة، سيدي بلعباس، معسكر، المنيعة، تيميمون، عين صالح، أدرار، عين الدفلى، تيسمسيلت، تيارت، غليزان، سعيدة، سيدي بلعباس.

كما ستشهد ولايات عين صالح، تمنراست، عين قزام، بشار وبني عباس هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير للرمال.

