أمطار غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات !

حذّر، الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من تساقط الأمطار مصحوبة برياح قوية على الولايات الوسطى والغربية بالوطن.

وحسب نشرية للأرصاد الجوية، فإن كمية الأمطار المصحوبة قد تتعدى 20 ملم محليا.

وأفادت المصلحة، أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من العاصمة، غليزان، عين الدفلى، تيبازة، المدية.

بالإضافة إلى بومرداس، البليدة ، الشلف ، مستغانم، وهران ، عين تموشنت ، تلمسان.

وتتوقع ذات المصالح أنّ بداية تساقط الأمطار سيكون ابتداء من الساعة السادسة مساء وتستمر إلى غاية فجر الجمعة.

كما نبهت الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية تتعدى سرعتها 60 كلم/سا، على السواحل الغربية والوسطى.

وستكون الرياح مرتقبة من الساعة التاسعة صباحا إلى غاية فجر يوم الجمعة.

كما أضافت ذات الصالح أنّ الولايات المعنية هي تلمسان، عين تموشنت، مستغانم، تيبازة، وهران، الشلف.