أمطار غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات اليوم

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن إستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة على الولايات الجنوبية. مع هبوب رياح قوية.

وحسب نشرية خاصة حذرت من استمرار تساقط أمطار رعدية إلى غاية الساعة السادسة من اليوم الجمعة . بكميات تتراوح بين 20 و 40ملم و يمكن أن تتعدى محليا 50ملم. على ولايتي تندوف و غرب بني عباس.

وفي تنبيه حذرت من هبوب رياح قوية مرفوقة بتطاير زوابع رملية. بداية من التاسعة صباحا الى غاية منتصف الليل. على ولايات تندوف، المنيعة، تيميمون، إن صالح، إن قزام