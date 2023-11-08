أمطار غزيرة ورياح قوية على هذه الولايات 

حذرت مصالح الحماية المدنية في نشرية خاصة، من تساقط أمطار، وهبوب رياح قوية تكون متبوعة بزوابع رملية عبر عدد من الولايات.

وحسب صلاحية ذات النشرية من منتصف نهار الأربعاء إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا. والولايات المعنية بتساقط الأمطارهي أدرار، وبني عباس، تيميمون وأن صالح.

ومن المتوقع ان تصل كمية الامطار إلى 15 ملم .

كما نبهت ذات المصالح في نشرية أخرى من هبوب رياح مرفوقة بزوابع رملية عبر ولايات التالية، تميمون، بني عباس، تندوف، البيض، أدرار، بشار، ورقلة، الوادي، غرداية، تقرت والمنيعة.

وستتراوح سرعة الرياح ما بين 60 و70 كلم/سا، وقد تصل إلى 80 كلم/سا عبر بعض الولايات، وستكون النشرية سارية إلى غاية مساء الأربعاء.