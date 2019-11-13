أمطار غزيرة و رياح قوية على هذه الولايات !

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية مرتقبة، اليوم الأربعاء، على السواحل الغربية.

وذكرت نشرية خاصة، من المصلحة، أن الرياح القوية ستتعدى 50 كلم/سا.

وجاء في النشرية ذاتها، أن الولايات المعنية هي كل من عين تموشنت، وهران، مستغانم، والشلف.

كما نبه الديوان، من تساقط أمطار غزيرة، اليوم الاربعاء، على الوسط والشرق.

وحسب المصلحة، فإن كمية الأمطار ستتعدى 25 ملم، وهي مرتقبة من السادسة مساء إلى منتصف الليل.

وأفادت الأرصاد الجوية، ان الولايات المعنية هي كل من بومرداس، تيزي وزو، البويرة، جيجل، سكيكدة.