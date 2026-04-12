أمطار غزيرة ورياح قوية على 30 ولاية غدا الإثنين!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار غزيرة محليا غدا الإثنين، على الولايات الشمالية للوطن مع هبوب رياح قوية.

وحسب تنبيه لذات المصالح، حذّرت من تساقط أمطار غزيرة ورعود غدا الإثنين على ولايات سكيكدة، جيجل، بجاية، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف. برج بوعريريج، باتنة، أم البواقي، خنشلة، تبسة، الشلف، مستغانم، وهران، عين تموشنت، معسكر، غليزان. الطارف، عنابة، بسكرة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، بومرداس، تيبازة، البليدة، البويرة، المدية، عين الدفلى.

كما حذّرت من رياح قوية على ولايات الجزائر، تيبازة، تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، تيسمسيلت، تيارت، الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض. النعامة، بشار، بني عباس، تيميمون، المنيعة، عين صالح، أدرار. تمنراست، جانت، إليزي، الوادي، ورقلة، تقرت، المغير، أولاد جلال، المسيلة.

وفي تنبيه آخر حذّرت من زوابع رملية كثيفة على ولايات الجلفة، الأغواط، غرداية، البيض، النعامة، بشار، بني عباس، تيميمون، المنيعة، عين صالح، أدرار. تمنراست، جانت، إليزي، الوادي، ورقلة، تقرت، المغير، أولاد جلال، المسيلة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور