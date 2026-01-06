أمطار غزيرة ورياح قوية غدا الأربعاء بهذه المناطق!

أفادت مصالح الأرصاد الجوية، بتساقط أمطار رعدية غزيرة غدا الأربعاء على المناطق الساحلية للوطن. مع استمرار تساقط كثيف للثلوج.

وحسب تنبيه لذات المصالح، فقد حذرت من تساقط أمطار رعدية غزيرة غدا الأربعاء على ولايات بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة. مع تشكل رعود قوية على ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، تبسة، أم البواقي، خنشلة، باتنة، سوق أهراس، قالمة، قسنطينة، ميلة، سطيف، برج بوعريريج.

كما حذرت الأرصاد الجوية، من رياح وزوابع رملية على ولايتي أدرار، وبرج باجي مختار.

