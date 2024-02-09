أمطار غزيرة ورياح وبرد شديد غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد السبت، والذي سيعرف أجواء ممطرة وباردة على عدة ولايات من الوطن.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية والوسطى للوطن، تساقط أمطار غزيرة. حيث ستتراوح درجات الحرارة بين 16 و21 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 11 و19 درجة بالمناطق الداخلية.

فيما ستعرف المناطق الشرقية للوطن، طقس ممطر إلى مشمس، كما ستصل سرعة الرياح إلى 60 كلم/سا بالمناطق الشمالية للوطن.

فيما ستعرف المناطق الجنوبية للوطن، طقس مشمس، وستتراوح درجات الحرارة بين 16 و32 درجة. وستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.