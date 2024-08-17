أمطار غزيرة وطقس حار غدا الأحد

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس ليوم غد الأحد، والذي سيعرف خلايا رعدية ماطرة ببعض الولايات.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الغربية والوسطى، طقسا مشمسا، فيما ستعرف المناطق الغربية طقسا حارا نسبيا.

وسيتشكل نشاط لخلايا رعدية ماطرة بالمناطق الساحلية الشرقية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا بالشمال.

وستتراوح درجات الحرارة بين 34 و41 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 30 و41 درجة بالمناطق الداخلية.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا الأحد، أمطارا رعدية غزيرة بأقصى الجنوب نحو مرتفعات الأهقار والطاسلي.

وستتراوح درجات الحرارة بين 28 و46 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 40 كلم/سا.