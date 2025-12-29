أمطار غزيرة وموجة برد غدا الثلاثاء

حذّرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، من تساقط أمطار رعدية غزيرة وانخفاض جد حاد في درجات الحرارة. وهذا غدا الثلاثاء، على العديد من ولايات الوطن.

كما أشارت المصلحة ذاتها في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بالأمطار الرعدية هي كل من الطارف، سكيكدة، جيجل. بجاية، تيزي وزو، بومرداس، الجزائر، تيبازة، الشلف، مستغانم، وهران، غليزان، عين تموشنت.

وفي تنبيه آخر، حذّر ديوان الأرصاد الجوية، من موجة برد قاسية، في كل من تبسة، خنشلة، باتنة، سطيف. برج بوعريريج، الجلفة، الأغواط، البيض، النعامة.

