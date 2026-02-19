أمطار غزيرة و رياح قوية غدا الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الخميس، من هبوب رياح قوية، وتساقط أمطار غزيرة في العديد من ولايات الوطن. وهذا يوم غد الجمعة المصادف للثاني من رمضان.

وأشارت المصلحة ذاتها، في تنبيه لها من المستوى الأول إلى أن الولايات المعنية بتساقط الأمطار هي كل من الطارف وعنابة.

كما حذر الديوان من هبوب رياح نوعا ما قوية في كل من ولايات الطارف، عنابة، سكيكدة، جيجل، سوق أهراس، تبسة، خنشلة.

