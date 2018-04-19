أمطار متفرقة وارتفاع في درجات الحرارة بداية من الغد

ستعرف الولايات الشمالية خاصة الغربية والوسطى، إرتفاعا في درجات الحرارة التي ستصل غدا إلى 26 وتتعدى 32 درجة يوم الأحد.

وقالت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية لـ”النهار أونلاين”، أن الإرتفاع سيكون تدريجي.

مشيرة إلى أن الأجواء ستكون من مغشاة إلى غائمة وشبه رعدية، خاصة على الولايات الداخلية، الهضاب العليا والأوراس.

بينما ستكون الأجواء مغساة بالجنوب الغربي كتندوف وبشار مع احتمال نشاط رعدي في الظهيرة مرفوق بأمطار وتطاير الرمال.

وستشهد درجات الحرارة إرتفاعا في الولايات الشمالية غدا لتتراوح من 19 الى 26 درجة ومن 27 الى 41 درجة بالجنوب.

وأضافت ذات المتحدثة، أن الأجواء المرتقبة للأيام المقبلة ستبقى من مغشاة إلى غائمة مع ارتفاع في درجات الحرارة.

التي ستتعدى 32 درجة بداية من يوم الأحد المقبل.