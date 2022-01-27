أمطار متفرقة وثلوج على هذه الولايات اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء من مغشاة إلى غائمة على الولايات الغربية والجنوبيةم مع بعض الأمطار المتفرقة. كما ستكون الأجواء باردة بباقي المناطق.

وحسب توقعات مصالح الأرصاد الجوية، فإن الأجواء على المناطق الغربية ستكون من مغشاة غالبا إلى غائمة، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة خلال الصبيحة.

بينما على المناطق الوسطى والشرقية، فالأجواء من صافية إلى قليلة السحب على العموم. باستثناء بعض الضباب المحلي الذي يميز السهوب خلال الصبيحة. مع تشكّل الجليد على المرتفعات الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس. كما سيستمر تساقط الثلوج على المرتفعات الداخلية التي يفوق علوها 1000 متر.

في حين على المناطق الجنوبية، أجواء من مغشاة غالبا إلى غائمة وباردة نسبيا على الجنوب الغربي للوطن، مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة. كما ستكون الأجواء مغشاة جزئيا على شمال الصحراء، الصحراء الوسطى. وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي وعلى أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي. أما على باقي المناطق الجنوبية فالأجواء تكون صافية على العموم.

أما درجات الحرارة فتتراوح مابين 15 الى 19 على الولايات الساحلية. كما تتراوح من 8 الى 19 درجة على الولايات الداخلية. ومن 9 الى 28 درجة على المناطق الجنوبية.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية، من موجة برد قوية تمس المناطق الغربية والجنوبية. كما أشارت إلى أن الموجة تستمر الى غاية الساعة السادسة من صبيحة اليوم الخميس.

في حين ذكر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراوح بين 00 درجة إلى درجتين 2 تحت الصفر. أما الولايات المعنية فهي كل من البيض، النعامة وبشار.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية، أن خلال الساعات المقبلة، ستشهد الجهة الغربية تساقط أمطار غزيرة وثلوج. كما سيشهد الجنوب الجزائري تساقط كثيف للثلوج إلى غاية اليوم الخميس.

وذكرت المصلحة ذاتها، أن الثلوج تخص مرتفعات 1000 و1200 متر في كل من بشار، بني عباس، لعبادلة، المشرية، عين الصفراء.