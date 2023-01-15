الوطني أمطار مرتقبة على المناطق الشمالية بداية من مساء الغد بقلم النهار أونلاين نشر في 15 جانفي 2023 - 10:32 شارك غرِّد أرسل 314 0 أمطار مرتقبة على المناطق الشمالية بداية من مساء الغد إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/odCEW اقرأ أيضا حماية المستهلك تحذر من شراء هذا النوع من السيارات لهذا السبب الوطني 26 ديسمبر تعرف على مزايا تطبيق SNTF الوطني 29 ديسمبر اعتقال جزائري في فرنسا والتهمة ثقيلة الوطني 27 ديسمبر التماس 5 سنوات سجنا لقاضي تحقيق مزيف عن تهم النصب وتهريب "حراقة" الوطني 03 جانفي إحباط تهريب مبالغ ضخمة من العملة الصعبة بمطار العاصمة الوطني 28 ديسمبر المجاهد محمد الأخضر بن عبد القادر السائحي في ذمة الله الوطني 02 جانفي وزارة الثقافة تصدر مجموعة قصصية بتقنية البراي الوطني 04 جانفي هيئة الطيران المدني الأمريكية توقف جميع الرحلات الجوية الوطني 11 جانفي عملية استيراد اللحوم تنطلق غدا الوطني 14 جانفي قانون المالية.. تعرف على التخفيضات الجمركية على السيارات أقل من 3 سنوات الوطني 30 ديسمبر