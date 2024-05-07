أمطار مرتقبة على المناطق الوسطى والشرقية غدا الأربعاء

يتوقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية، تساقط أمطار على المناطق الوسطى و الشرقية من الوطن، غدا الأربعاء.

وحسب النشرة الجوية اليومية للمصالح نفسها، ستعرف المناطق الغربية والجنوبية طقس مشمس، بينما ستكون الأجواء ممطرة بمنطقة الواحات.

أما بخصوص درجات الحرارة ستتراوح بين 20 و 29 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 18 و 27 درجة بالمناطق الداخلية وبالمناطق الجنوبية ستتراوح بين 27 و 45 درجة.

كما ستجيل بالمناطق الشمالية للوطن رياح تصل سرعتها إلى 50 كلم/سا، 40و كلم/سا بالجنوب.

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