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قناة النهار

أمطار مرتقبة على هذه المناطق بداية من مساء الإثنين

بقلم قناة النهار
أمطار مرتقبة على هذه المناطق بداية من مساء الإثنين
الشتاء
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أمطار مرتقبة على هذه المناطق بداية من مساء الإثنين

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رابط دائم : https://nhar.tv/SBSKO
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