أمطار مرتقبة وتراجع درجات الحرارة اليوم الخميس

ستشهد الولايات الشمالية للوطن اليوم الخميس أجواء من مغشاة إلى غائمة يتخللها بعض الصفاء مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الغربية مغشاة بسحب سفلى كثيفة خلال الصبيحة.

بينما على الهضاب العليا، الأجواء مغشاة مع تشكل رعود بداية من الظهيرة، هذه الأخيرة تؤدي إلى تساقط بعض الأمطار أواخر النهار.

وأضافت ذات المصالح، أن الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كلم/سا، قرب السواحل.

وأكدت الأرصاد الجوية أن الأجواء على المناطق الوسطى مغشاة مع تساقط بعض الأمطار الرعدية خاصة نحو المناطق الوسطى الشرقية.

أما الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كلم/سا، قرب السواحل.

وأكد الديوان، أن الأجواء على المناطق الشرقية ستكون غائمة غالبا على المناطق الساحلية والداخلية، وتكون مصحوبة بأمطار.

بينما على الهضاب العليا والأوراس، تشكل سحب رعدية بداية من الظهيرة، تؤدي إلى تساقط أمطار تكون معتبرة محليا.

وأضاف الديوان أن الأجواء على المناطق الجنوبية تكون صافية باستثناء منطقة بشار نحو شمال الصحراء فالأجواء غائمة وممطرة.

الرياح تكون من شرقية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سامع بعض التطاير للرمال.