أمطار مرتقبة وتراجع طفيف في درجات الحرارة على هذه المناطق اليوم

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، أن تكون الأجواء على المناطق الشمالية اليوم الثلاثاء من صافية إلى مغشاة جزئيا.

وتكون مغشاة على المناطق الداخلية، الهضاب العليا والأوراس مع تشكل رعود أواخر النهار، تؤدي إلى تساقط أمطار تلتحق بالسواحل ليلا.

الرياح تكون متغيرة الإتجاه وضعيفة خلال الصبيحة قرب السواحل وعلى المناطق الداخلية، لتميل من شرقية إلى شمالية شرقية.

على المناطق الجنوبية، أجواء صافية باستثناء منطقة بشار وشمال الصحراء حيث تكون السماء مغشاة جزئيا ورعدية أواخر الظهيرة.

أجواء غالبا على أقصى الجنوب نحو الهقار والطاسيلي وكذا الصحراء الوسطى، مع تسجيل خلايا رعدية، تؤدي إلى تساقط الأمطار.

مع استمرار الأجواء الحارة على كل من الصحراء الوسطى ومنطقة الواحات.

الرياح تكون من شرقية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 40 كم/سا مع تطاير للرمال.

درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 30 إلى 37 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 34 إلى 43 درجة على المناطق الداخلية.

وما بين 36 إلى 49 درجة على المناطق الجنوبية.