أمطار مرفوقة ببرد تتجاوز 70 ملم على 15 ولاية إلى غاية الأربعاء!

أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن تساقط أمطار جد غزيرة مرفوقة بحبات البرد على الولايات الغربية والوسطى. بداية من يوم غد الإثنين وإلى غاية الأربعاء.

وفي نشرية خاصة لذات المصالح، حذّرت من أمطار على ولايات تلمسان، عين تموشنت، وهران، مستغانم، الشلف، تيبازة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، بجاية، معسكر، عين الدفلى، البليدة، المدية، البويرة.

كما أن كمية الأمطار تتراوح بين 40 ملم و 50 ملم وتصل أو تتجاوز 70 ملم محليا. بداية من يوم غد الإثنين على الساعة 15:00 سا، وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 06:00 سا.

