حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من تساقط أمطار مرفوقة ببرد على المناطق الوسطى والشرقية.

وأفادت مصالح الأرصاد الجوية أن كمية الأمطار المرتقبة ستتعدى 30 ملم محيا.

وستكون على مستوى كل من ولاية البويرة، برج بوعريريج، الجزائر، سطيف، بومرداس، المدية، البليدة، الجلفة ومسيلة.

وفي نشرية أخرى حذرت مصالح الأرصاد الجوية من استمرار تساقط الأمطار الرعدية الغزيرة، تصل كمية الأمطار المتوقعة إلى 50ملم محليا.

تساقط الأمطار سيكون بداية من التاسعة ليلا إلى غاية منتصف يوم الغد الخميس، وذلك على مستوى ولاية بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، سوق اهراس، قسنطينة و ميلة.