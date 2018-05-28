أمطار مرفوقة بتساقط للبرد على 9 ولايات بداية من اليوم

وفقا لنشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية تحذر من اضطراب جوي

حذرت نشرية خاصة لمصلحة الأرصاد الجوية من تساقط غزير للأمطار بالمناطق الشرقية والوسطى للوطن، مصحوبة ببرد وانخفاض محسوس في درجة الحرارة، فيما يتوقع أن تصل كمية الأمطار إلى 20 ملم.

وحسب النشرية الخاصة، فإن الأمطار ستتواصل الى غاية السادسة من نهار اليوم، على أن تشمل مناطق أخرى في المناطق الداخلية، وتشمل الولايات المعنية بالاضطراب الجوي في الجزائر العاصمة والبليدة وتيبازة وعين الدفلى والشلف وتيسمسيلت وتيارت، إضافة إلى غليزان ومعسكر. ويأتي الاضطراب الجوي بعدما عرفت الأيام القليلة الماضية ارتفاعا محسوسا في درجات الحرارة، وصل إلى 32 درجة بالمناطق الشمالية.