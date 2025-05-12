أمطار مُعتبرة.. إستثنائية وغير فصلية بداية من الغد

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، من تساقطات مطرية إستثنائية، وغير فصلية، على كل المناطق الشمالية للوطن، الشرقية والوسطى والغربية، بداية من فجر يوم غد الثلاثاء.

وحسب ذات المصالح، سيصل، فجر يوم غد الثلاثاء، إضطراب جوي نشيط الفعالية، يدوم 4 أيام، حيث سيستمر إلى غاية يوم الجمعة. ومن المتوقع أن تتعدى كميات الأمطار المتساقطة الـ100 ملم محليا.

وأفاد تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، بتساقط أمطار جد غزيرة، تتراوح بين 20 ملم و40 ملم، وتصل أو تتجاوز 50 ملم محليا.

وتدوم صلاحية التنبيه، بداية من منتصف نهار يوم غد الثلاثاء. وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء، على الساعة السادسة صباحا.

وتتمثل الولايات المعنية بالنشرية في كل تيارت، والأغواط، والجلفة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، وسطيف. وكذا بجاية، وجيجل، وسكيكدة، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس، وباتنة، وأم البواقي، شمال خنشلة، وشمال تبسة.

فيما ستتساقط أمطار غزيرة، بكميات تتراوح بين 20 ملم و40 ملم، بداية من يوم غد الثلاثاء، على الساعة التاسعة صباحا. وتستمر إلى غاية يوم الأربعاء، على الساعة السادسة صباحا.

وذلك على كل من ولايات تيبازة، والجزائر، وبومرداس، وتيزي وزو، وتيسمسيلت، وعين الدفلى، والبليدة، البويرة، والمدية.