أمطار وأجواء صقيعية بهذه المناطق غدا السبت

كشفت مصالح الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس، ليوم غد السبت، والذي سيعرف تساقط أمطار على عدة مناطق بشمال وجنوب البلاد.

وحسب ذات المصالح، ستعرف المناطق الشرقية والغربية للوطن، غدا السبت، تساقط أمطار. فيما ستعرف المناطق الوسطى، أجواء مغشاة جزئيا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، ستكون الأجواء باردة، خاصة في الفترة الليلية والصبيحة التي ستعرف تشكل الصقيع على الهضاب العليا والأوراس.

وستتراوح درجات الحرارة، بين 16 و18 درجة بالمناطق الساحلية، وبين 10 و17 درجة بالمناطق الداخلية. فيما ستصل سرعة الرياح إلى 50 كلم/سا.

أما المناطق الجنوبية للوطن، فستعرف غدا السبت، أجواء مغشاة، وتساقط بعض الأمطار على ولاية بشار. وستتراوح درجات الحرارة بين 15 و25 درجة، فيما ستصل سرعة الرياح إلى 30 كلم/سا.