أمطار وأجواء متقلبة طيلة الأسبوع على هذه الولايات

تتوقع مصالح الأرصاد الجوية، قدوم إضطراب جوي من ضعيف إلى متوسط النشاط، محمل بأمطار، على الولايات الشمالية. خاصة الغربية والجنوب الغربي بداية من اليوم الجمعة.

وحسب النماذج الرقمية للرصد الجوي، تبيّن قدوم إضطراب جوي من ضعيف إلى متوسط النشاط محمّل بأمطار تكون أحيانا غزيرة ومعتبرة على الولايات الشمالية للوطن. خاصة الولايات الغربية والجنوب الغربي بداية من اليوم الجمعة.

وأضافت الأرصاد الجوية، أن الأجواء المرتقبة لنهار اليوم الجمعة، ستكون مغشاة في الصبيحة لتتحول إلى غائمة خلال الظهيرة. مع رعود منعزلة على المناطق الوسطى والغربية. وزوابع على الجنوب الغربي مع تساقط أمطار متفرقة على ولايات تيارت، تلمسان، سيدي بلعباس، معسكر، الشلف، وهران، البيض، بشار، عين الصفرا، وتندوف.

كما أشارت إلى أن الإضطراب الجوي، سينتقل تدريجيا يوم السبت إلى الولايات الغربية الوسطى وتتراوح كمية الأمطار من 30 إلى 40 ملم. بينما سينتقل الإضطراب الجوي يوم الأحد إلى الولايات الوسطى والشرقية مع أمطار متفرقة تتخللها فترات من الصفاء.

بينما يوم الإثنين سيخص الإضطراب الجوي الولايات الغربية والجنوب الغربي للوطن بأمطار رعدية غزيرة ومعتبرة تصل كميتها إلى 50 ملم محليا.

وتفيد النماذج الرقمية للرصد الجوي، أن الإضطراب الجوي سيبقى يخص الولايات الشمالية بأمطار متفرقة وأجواء متقلبة إلى غاية نهاية الأسبوع.

كما حذّرت نشرية خاصة بحرية للأرصاد الجوية، من هبوب رياح قوية على السواحل الوطنية تتعدى سرعتها 70 كلم /سا.

وحسب ذات النشرية، فإن الرياح ستؤدي إلى بحر هائج مع علو أمواج يصل إلى 4 أمتار بداية من منتصف نهار اليوم الجمعة إلى غاية صبيحة يوم غد السبت.

ويتعلق الأمر بسواحل أزفون، بجاية، دلس، الجزائر العاصمة، بوهارون وتنس. مستغانم، أرزيو، وهران، بني صاف، الغزوات ومرسى بن مهيدي